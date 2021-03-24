Британия призвала союзников по НАТО ответить на «дестабилизирующие действия» России

Странам НАТО необходимо заставить Россию ощутить реальные последствия ее «дестабилизирующей деятельности». С таким обращением глава британского МИДа Доминик Рааб выступит сегодня в Брюсселе на встрече с коллегами по альянсу. Выдержки из его обращения опубликовало Reuters.

По словам Рааба, НАТО является «надежным фактором военного сдерживания от угрозы со стороны России», а также «единым политическим оплотом против дестабилизирующей деятельности Москвы».

В речи упомянуты киберугрозы, которые министр связывает с российскими властями, а также разработка Москвой новых технологий, которые «угрожают демократиям и открытым обществам по всему миру».

Целью кибератак, по его словам, «является получение засекреченных данных и вмешательство в выборы либо распространение дезинформации о коронавирусе».

Также речь идет о создании в России современных ракетных систем, способных преодолевать средства обороны, сказано в сообщении.

Рааб призовывает министров иностранных дел стран НАТО противостоять российский угрозе, чтобы Москва столкнулась «с реальными последствиями» своих действий.