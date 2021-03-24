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    24 марта 2021, 03:10

    Британия призвала союзников по НАТО ответить на «дестабилизирующие действия» России

    Кирилл Фролов

    Странам НАТО необходимо заставить Россию ощутить реальные последствия ее «дестабилизирующей деятельности». С таким обращением глава британского МИДа Доминик Рааб выступит сегодня в Брюсселе на встрече с коллегами по альянсу. Выдержки из его обращения опубликовало Reuters.

    Британия призвала союзников по НАТО ответить на «дестабилизирующие действия» России

    По словам Рааба, НАТО является «надежным фактором военного сдерживания от угрозы со стороны России», а также «единым политическим оплотом против дестабилизирующей деятельности Москвы».

    В речи упомянуты киберугрозы, которые министр связывает с российскими властями, а также разработка Москвой новых технологий, которые «угрожают демократиям и открытым обществам по всему миру».

    Целью кибератак, по его словам, «является получение засекреченных данных и вмешательство в выборы либо распространение дезинформации о коронавирусе».

    Также речь идет о создании в России современных ракетных систем, способных преодолевать средства обороны, сказано в сообщении.

    Рааб призовывает министров иностранных дел стран НАТО противостоять российский угрозе, чтобы Москва столкнулась «с реальными последствиями» своих действий.