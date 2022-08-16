Действия России в случае нападения НАТО на Крым спрогнозировали в Китае

Российские войска выпустят ракеты в сторону Лондона в случае нападения НАТО на Крым. Такой ответ на агрессию допустил обозреватель китайского портала Sina.

«Как только НАТО нападет на Крым, это будет равносильно объявлению России войны, и Москва тут же запустит ракеты по Лондону, чтобы показать миру последствия гнева», — написал автор статьи.

Он добавил, что США вместе с союзниками мешают урегулировать сложившуюся на Украине ситуацию. Европейские власти пытаются за счет России решить свои внутриполитические проблемы.

«Разразилось несколько раундов протестов против роста цен на нефть и инфляционного кризиса, однако правительства западных стран не могут решить эти проблемы своими силами, они могут только использовать конфликт между Россией и Украиной, чтобы отвлечь внимание людей», — пояснил журналист.

По словам обозревателя, страны Запада заинтересованы в вооруженных конфликтах и нестабильной обстановке в мире. Все это дает возможность НАТО продавать оружие и получать прибыль.

При этом автор материала отметил, что российская сторона понимает истинные цели Североатлантического альянса. В случае необходимости Россия готова перейти к самым решительным мерам.