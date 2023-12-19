Мир 19 декабря 2023, 00:42 Действия России сравнили в США с тактикой ХАМАС Кирби рассказал о различиях конфликтов в секторе Газа и на Украине РИА «Новости»

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США считают, что Израиль убивает мирных жителей в секторе Газа «не целенаправленно». При этом власти страны обвиняют Россию в намеренных убийствах на Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы не видели доказательств, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей. Я имею в виду, люди погибают, получают ранения, мы это признаем», — сказал политик.

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Представитель Белого дома добавил, что российские власти якобы ставят такие цели в специальной военной операции на Украине и сравнил действия российской армии с тактиками ХАМАС.

В воскресенье, 17 декабря, Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа. В результате атаки погибли более 100 человек, еще 20 получили ранения. Еще около 100 пострадавших могут оставаться под завалами. Из-за постоянных обстрелов со стороны Израиля спасатели не могут разобрать завалы и спасти людей.