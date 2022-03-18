Действия украинского посла в ФРГ Андрея Мельника и его требования к канцлеру Германии Олафу Шольцу привели к скандалу в Берлине. Об этом написало издание Junge Welt.

Действия Мельника, в частности, привелик негодовании парламентского госсекретаря в министерстве строительства Серена Бартоля. «Я начинаю находить этого «посла» просто невыносимым»», — написал он в Twitter, после чего удалил публикацию и извинился. К скандалу привели требования Мельника в Олаф Шолцу выступить с еще одним правительственным заявлением по ситуации на Украине.

Кроме того, как отметило издание, и после этого случая Мельник не сменил риторику. Так, он остался недоволен, как газета Zeit освещает действия участников батальона «Азов»*. Он потребовал от газеты прекратить «демонизировать мужественных борцов».

В конце февраля Андрей Мельник выразил надежду, что ФРГ сыграет ключевую роль в восстановлении экономики его страны. Дипломат отметил, что Украине нужен всеобъемлющий план экономического спасения. Он рассчитывает, что Германия продолжит оказывать как военную, так и экономическую поддержку.

*«Азов» — экстремистская организация, запрещена в России.