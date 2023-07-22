Мир 22 июля 2023, 17:55 Действия Польши на границе с Белоруссией сочли подготовкой к агрессии Посол Грызлов назвал действия Польши вокруг Белоруссии подготовкой к вооруженной агрессии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Перемещения польских воинских подразделений вдоль границы с Белоруссией являются подготовкой к вооруженной агрессии. Об этом заявил посол России в соседней республике Борис Грызлов, его слова привел ТАСС.

Грызлов напомнил, что Польша заявляла о намерениях построить новые оборонительные сооружения на белорусской границе, а также нарастить численность группировки до 200 тысяч человек.

Реклама

«Невозможно классифицировать недавние действия польских властей иначе как подготовку к масштабным агрессивным действиям», — сказал он.

Грызлов подчеркнул, что Запад и Польша должны понимать, что Россия и Белоруссия готовы отразить любую угрозу.

«Россия продолжит отстаивать суверенитет Белоруссии любыми доступными средствами и силами», — добавил дипломат.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил, что страна разместит 96 вертолетов Apache на границе с Белоруссией. По его словам, эта мера связана с необходимостью повысить обороноспособность страны и якобы защитой от гипотетического нападения.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Белоруссия окажется под защитой в случае нападения со стороны поляков.