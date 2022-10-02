Действия НАТО в Арктике повысят уровень напряженности в регионе | 360°

Мир 02 октября 2022, 14:03 Поделиться Telegram

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Viber Действия НАТО в Арктике повысят уровень напряженности в регионе МИД России: действия НАТО в Арктике провоцируют рост напряженности в регионе РИА «Новости»

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Действия НАТО увеличивают степень конфликтности в Арктическом регионе и способны в конечном итоге привести к инцидентам военного характера. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

В беседе с ТАСС дипломат напомнил о недавнем заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое говорит о том, что в качестве предлога для наращивания присутствия альянса в высоких широтах используется даже экономическое сотрудничество России с КНР.

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«[Оно] позиционируется западниками в качестве угрозы безопасности для этого блока. Такая тенденция в условиях отсутствия диалога с участием всех арктических государств, естественно, повышает степень конфликтности и может спровоцировать в регионе инциденты военного характера», — подчеркнул он.

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Корчунов добавил, что Россия с беспокойством относится к повышению активности НАТО в Арктике, в том числе внерегиональных стран, например Великобритании.

Посол подчеркнул, что Россия, как крупнейшая арктическая страна, которая реализует масштабную повестку в интересах развития этого региона, делает и будет делать все возможное для предотвращения роста напряженности в Арктике.

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