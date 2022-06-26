Действия России на Украине неслучайны, этому предшествовали шаги НАТО и Запада. Такое заявление сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Калын отметил, что не считает действия российской стороны правильными, но задался вопросом о том, что же этому предшествовало, сообщило РИА «Новости».

По его словам, в новом порядке на вершине пирамиды «находится сверхдержава, а под ней пять или шесть великих сил», в числе которых Россия, Китай, Англия, Франция, Германия. Ниже идут средние страны, а следом и другие страны.

Со временем, как отметил Калын, на вершину экономической пирамиды быстро поднялся Китай, и внезапно страна стала второй экономикой в мире.

«Россия начала сомневаться в пирамиде в геостратегическом и военном плане, предложила пересмотреть условия и подписать новое соглашение о балансе через 30 лет. Те, кто хотел подавить пытающихся выбраться снизу, сказали: давайте идти путем конфликта», — сказал представитель турецкого лидера.

Когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью, это и действия Запада, и расширение НАТО Ибрагим Калын

Он отметил, что «это не оправдывает» действия России на Украине, но также Турция возражает против «этого неправильного миропорядка».