Мир 23 марта 2023, 12:47 Действия МУС не повлияют на участие делегаций России в работе ООН — Захарова Представитель МИД Захарова: действия МУС по отношению к РФ юридически ничтожны РИА «Новости»

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Действия Международного уголовного суда (МУС) не повлияют на участие российских делегаций в работе ООН и членстве в ее органах. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что Россия не сотрудничала и не будет сотрудничать с МУС.

«Какие бы то ни было действия Международного уголовного суда не могут оказать влияние на характер участия наших делегаций в работе Организации Объединенных Наций и членство в ее органах», — констатировала Захарова.

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Она в очередной раз назвала действия МУС по отношению к России «юридически ничтожными».

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Досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на арест Путина 17 марта. В России документы МУС действительно не имеют юридической силы. В Кремле новость встретили спокойно. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал МУС «правовым импотентом», при этом приравнял его решение к «объявлению войны».