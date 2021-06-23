Действия капитана британского эсминца у берегов Крыма назвали намеренными

Капитан британского эсминца Defender осознанно вошел в территориальные воды Крыма во время прохода в Грузию. С таким заявлением выступил журналист Джонатан Бил, который находился на борту военного корабля. Его слова привела «Русская служба Би-би-си».

По словам журналиста капитан утверждал, что он шел по международно-признанному морскому маршруту.

«Это был осознанный ход со стороны корабля Королевского ВМФ Defender <…> Временами нас сопровождали более 20 российских самолетов, были и предупреждения со стороны кораблей российской береговой охраны. Мы слышали и выстрелы, но они были за пределами дальности поражения», — уточнил журналист.

Министерство обороны России сообщило, что сторожевой корабль Черноморского флота открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу, который нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Крыму.

Предупредительное бомбометание по курсу движения иностранного военного корабля провел самолет Су-24м. Совместными усилиями нарушителя выдворили из территориальных вод России.