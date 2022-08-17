Действия Байдена в отношении Украины оценили в конгрессе США

Член палаты представителей США от республиканской партии Пол Госар заявил, что президент страны Джо Байден должен не поставлять оружие Украине, а делать акцент на содействии переговорному процессу. Об этом написал RT.

По его словам, внешняя и внутренняя политика действующих американских властей не приносит результатов ни в самой стране, ни за ее пределами.

«Пока американский рабочий класс страдает от разрушительной инфляции, до сих пор не оправившись от неконституционных и неправомерных локдаунов, отправлять миллиарды долларов в страну, находящуюся за шесть тысяч миль (около 9,7 тысяч километров — ред.), — это шаг, выводящий значение выражения „оторванность от реальности“ на качественно новый уровень», — говорится в сообщении конгрессмена.

Госар добавил, что участие Соединенных штатов в украинском конфликте «продлевает и разжигает» его.