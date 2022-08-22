Игнорирование мнений профессионалов президентом США Джо Байденом и его склонность действовать «исключительно по собственному усмотрению» представляют опасность для Америки. Об этом заявил обозреватель Джек Макферрин в статье для издания American Thinker.

По его мнению, политика Байдена уже обернулась «чудовищной» внешнеполитической катастрофой, а вывод американских войск из Афганистана и последующее падение правительства страны — одно из наиболее убедительных свидетельств склонности Джо Байдена к односторонним действиям.

«Решения главы США касательно Афганистана обернулись, вероятно, самой чудовищной внешнеполитической катастрофой с момента провалившейся попытки президента Картера спасти людей во время кризиса с американскими заложниками в Иране», — рассказал Макферрин.

Он заявил, что действия американского президента ударили по репутации США на международной арене. Притом они шли вразрез с советами и пожеланиями лидеров Конгресса, военных экспертов, разведчиков и даже его ближайших советников.

Обозреватель заключил, что пребывание Джо Байдена в Белом доме опасно для Соединенных Штатов.

Ранее президент США Джо Байден во время своего выступления не смог с первого раза выговорить имя врача. Правильно произнести фамилию ему удалось только после подсказки.