Мир 01 июля 2023, 17:31 Работу СМИ из недружественных стран запретят в Белоруссии Лукашенко подписал закон о возможности запрета в стране СМИ недружественных стран Freepik

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий возможность запрета на работу в стране СМИ из недружественных государств. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Документ направлен на совершенствование механизмов защиты национальных интересов в медиасфере. Новый закон предусматривает возможность запрета на деятельность иностранных СМИ в случае проявления зарубежными государствами недружественных действий в отношении белорусских масс-медиа. Кроме того, расширился перечень оснований для аннулирования лицензий и ограничений доступа к сетевым изданиям.

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«Предусмотрено также определение особенностей функционирования новостных агрегаторов и правового статуса их владельцев», — сказано в сообщении.

Накануне Лукашенко выступил на торжественном собрании в честь Дня Независимости республики. Обращаясь к ветеранам войны и труда, он заявил, что пришло время нынешнему поколению биться за мир на информационном, экономическом и политическом фронтах. Президент Белоруссии добавил, что республика при этом протягивает руку миролюбия соседним странам.