Деятельность шиитской организации «Хезболла» запретили в Германии
Представитель немецкого МВД Стив Альтер подчеркнул, что министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер распорядился запретить деятельность организации «Хезболла» в стране. Об этом сообщил ТАСС.
По данным сайта RT, Альтер поделился информацией о запрете на личной странице в Twitter.
«Министр внутренних дел Зеехофер запретил деятельность шиитской организации «Хезболла», — отметил представитель МВД.
По его словам, сотрудники полиции проводят рейды в регионах Германии.