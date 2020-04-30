    30 апреля 2020, 10:30

    Деятельность шиитской организации «Хезболла» запретили в Германии

    Ольга Ситникова

    Представитель немецкого МВД Стив Альтер подчеркнул, что министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер распорядился запретить деятельность организации «Хезболла» в стране. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным сайта RT, Альтер поделился информацией о запрете на личной странице в Twitter.

    «Министр внутренних дел Зеехофер запретил деятельность шиитской организации «Хезболла», — отметил представитель МВД.

    По его словам, сотрудники полиции проводят рейды в регионах Германии.