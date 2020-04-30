Деятельность шиитской организации «Хезболла» запретили в Германии

По данным сайта RT, Альтер поделился информацией о запрете на личной странице в Twitter.

«Министр внутренних дел Зеехофер запретил деятельность шиитской организации «Хезболла», — отметил представитель МВД.

По его словам, сотрудники полиции проводят рейды в регионах Германии.