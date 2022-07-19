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    19 июля 2022, 10:19

    Деятельность негосударственных профсоюзов прекратили в Белоруссии

    Верховный суд Белоруссии прекратил деятельность негосударственных профсоюзов

    Максим Зинкин

    Верховный суд Белоруссии вынес постановление о прекращении деятельности негосударственных независимых профсоюзов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.

    Ранее ведомство обратилось в суд с соответствующим иском.

    «Верховный суд вынес решения о прекращении деятельности Ассоциации профсоюзов „Белорусский конгресс демократических профсоюзов“, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, Белорусского независимого профсоюза строителей, транспортников, энергетиков, горняков, нефтепереработчиков и химиков», — говорится в заявлении Генпрокуратуры.

    Помимо этого, суд прекратил деятельность Свободного профсоюза металлистов и Свободного профсоюза Белорусского.

    «Руководители и члены профсоюзов распространяли информационную продукцию экстремистского содержания и принимали участие в нарушающих общественный порядок массовых мероприятиях», — добавили в Генпрокуратуре.

    По всем фактам незаконной деятельности профсоюзов возбуждены уголовные дела.