Захарова: Германия вела военно-биологическую деятельность на Украине

Представитель МИД России Мария Захарова заявил, что Германия, как и США, вела на Украине военно-биологическую деятельность. Об этом сообщил RT.

По ее словам, российские представители публично озвучили факты о такой деятельности США в ООН. В ответ Штаты заявили, что это попытка отвлечь мировое сообщество от того, что Россия может применить биологическое оружие против украинцев.

При этом некоторые политики из других стран заявление поддержали, в том числе канцлер ФРГ Олаф Шольц. Это связано с тем, что Германия также вела военно-биологическую деятельность на Украине, считает Захарова.

«Это, по нашему твердому убеждению, во многом и мотивирует германскую сторону проявлять повышенную по сравнению с другими странами Европейского союза (ЕС) активность в попытках приписывания нашей стране преступных планов по применению биологического и химического оружия на украинской земле», — рассказала она.

Захарова отметила, что с 2013 года Германия реализует национальную программа по биологической безопасности, в которую была включена Украина. Это может означать, что немецкие военные биологи могут рассматривать границ с Россией как внешнюю зону для своей деятельность, заключила она.