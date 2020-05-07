Деятели искусств и науки призвали людей изменить образ жизни

Деятели заявили, что человечеству не стоит возвращаться к прежнему образу жизни после окончания пандемии коронавируса. Так как он вредит окружающей среде.

«Продолжающаяся экологическая катастрофа — это метакризис: массовое вымирание живого на Земле больше не вызывает сомнений, и все показатели указывают на прямую угрозу самому существованию. В отличие от пандемии, пусть и серьезной, глобальный экологический коллапс будет иметь несоизмеримо более серьезные последствия», — говорится в письме.

Сайт «Русская планета» написал, что письмо подписали такие знаменитости, как певица Мадонна, актеры Роберт де Ниро, Кейт Бланшетт и Моника Беллуччи, а также несколько лауреатов Нобелевской премии.