    07 мая 2020, 10:30

    Деятели искусств и науки призвали людей изменить образ жизни

    Анастасия Кременчугская

    200 деятелей искусств и науки призвали людей кардинально изменить свой образ жизни. Они написали открытое письмо, опубликованное во французской газете Le Monde. Об этом сообщил «Коммерсант».

    Деятели заявили, что человечеству не стоит возвращаться к прежнему образу жизни после окончания пандемии коронавируса. Так как он вредит окружающей среде.

    «Продолжающаяся экологическая катастрофа — это метакризис: массовое вымирание живого на Земле больше не вызывает сомнений, и все показатели указывают на прямую угрозу самому существованию. В отличие от пандемии, пусть и серьезной, глобальный экологический коллапс будет иметь несоизмеримо более серьезные последствия», — говорится в письме.

    Сайт «Русская планета» написал, что письмо подписали такие знаменитости, как певица Мадонна, актеры Роберт де Ниро, Кейт Бланшетт и Моника Беллуччи, а также несколько лауреатов Нобелевской премии.