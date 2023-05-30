Мир 30 мая 2023, 14:30 Дегегация Алжира примет участие в ПМЭФ-2023 РИА «Новости»

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В Петербургском международном экономическом форуме будет участвовать алжирская делегация. Участие Алжира в крупных международных проектах и укрепление его взаимодействия с Россией в различных сферах обсудили на встрече советника президента РФ Антона Кобякова с послом Алжирской Народной Демократической Республики в Российской Федерации Смаилом Бенамарой.

Россия и Алжир намерены наращивать взаимодействие в торгово-экономической сфере, реализовывать совместные инфраструктурные проекты, укреплять сотрудничество в области образования и культуры. Россия и Алжир тесно взаимодействуют в рамках ОПЕК+ и Форума стран — экспортеров газа. Представители Алжира поучаствуют не только в ПМЭФ, но и в Экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка.

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Между странами намечается укрепление разностороннего стратегического партнерства, отметил Антон Кобяков на встрече. Он напомнил, что в прошлом году отмечалось 60-летие установления двусторонних дипломатических отношений.

«Мы можем смело говорить, что узы дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами прошли испытание временем, Алжирская Народная Демократическая Республика — наш надежный и проверенный партнер. Уверен, что предстоящее участие делегации Алжира в ПМЭФ позволит еще больше укрепить российско-алжирское сотрудничество во всех отраслях», — подчеркнул советник российского президента.

Одна из главных задач — увеличение и диверсификация торгового оборота между странами. Алжир уже много лет является одним из ведущих торговых партнеров России в Африке и по итогам прошлого года занял третье место среди африканских государств по объему товарооборота с РФ. Однако потенциал торгово-экономического взаимодействия не исчерпан.

«Для нас важно, что российская сторона также придает большое значение участию нашей делегации в Форуме и готовы работать над дальнейшим развитием отношений России и Алжира. Мы со своей стороны приложим все усилия для акселерации взаимовыгодных проектов», — указал Смаил Бенамара.

Петербургский международный экономический форум будет проходить с 14 по 17 июня на площадке КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Экономический и гуманитарный форум Россия — Африка состоится в том же городе 26–29 июля.