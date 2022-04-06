Экономист, обозреватель журнала «Эксперт» Евгений Огородников заявил, что в случае дефолта в России наша страна отделается лишь репутационными потерями, а вот американцы потеряют деньги. Об этом написало РИА ФАН.

По словам экономиста, в России сейчас минимальный внешний долг и гигантские резервы, которые пока заморожены. Однако правительство Белого дома «врубает на полную мощность ядерное и финансовое оружие» и ведет нашу страну к техническому дефолту.

«В случае технического дефолта ждать особых изменений курса рубля или финансовых потерь не стоит. Возможно, сначала будет небольшая паника, которую тут же зальют гигантскими потоками средств от продажи нефти и газа. Поэтому, если подвести итог — для России технический дефолт — это имиджевая потеря и краткая небольшая турбулентность на рынке валют и облигаций. А для держателей российских евробондов, а это в первую очередь западные структуры — это убытки», — отметил Огородников.

Ранее Минфин США выставил России ультиматум. В ведомстве отметили, что стране надо выбрать «между истощением оставшихся долларовых резервов, новыми поступлениями или дефолтом».