Дефицита кумыса из-за ситуации в Казахстане не будет

Ситуация в Казахстане не вызовет дефицит кумыса, заявил гендиректор национального Союза производителей молока «Союз Молоко» Артем Белов. По его словам, рынок сбыта этого продукта очень невелик и спрос на него тоже очень мал.

Белов уточнил, что кумыс изготавливают, как правило, в местах проживания национальных сообществ, в культуре которых есть подобный напиток, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«На рынок кумыса это [беспорядки в республике] никак не повлияет. Скорее, это история, которая производится локально. Это очень маленький рынок», — рассказал эксперт.

По его словам, при изготовлении кумыса берется очень небольшой объем лошадиного молока, который потом перерабатывается в кисломолочную продукцию. «В каких-то местах компактного проживания национальных сообществ <…> сами его производят, сами его потребляют. Но это очень-очень „нишевая“ история», — добавил он.

Кумыс пользуется популярностью в Казахстане, Киргизии, Монголии, а также в некоторых регионах РФ. В этом напитке высокая концентрация витамина В12, магния и фолиевой кислоты.

Обстановка в Казахстане обострилась 4 января. Митинги, которые начались в отдельных городах страны из-за повышения стоимости сжиженного газа, переросли в столкновения и беспорядки. Радикалы начали поджигать административные здания, громить магазины и отделения банков. В настоящее время в республике введено чрезвычайное положение.