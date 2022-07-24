Германия откажется от поддержки Украины, если в зимний период у страны возникнет дефицит газа. Об этом заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок, написала в колонке для The Spectator журналист Катя Хойер.

По ее словам, немецкое правительство сыграло на руку президенту России Владимиру Путину, напрямую обратившись к Канаде с просьбой вернуть «Газпрому» турбину для газопровода «Северный поток».

«Бербок заявила журналистам, что правительство старалось убедить Канаду вернуть турбину, иначе Германия столкнется с крупными социальными проблемами», — говорится в статье.

Хойер добавила, что властям ФРГ не удается скрыть панику из-за вероятного энергетического кризиса зимой.

Компания «Газпром» снизила объем поставок газа по «Северному потоку» до 40% из-за того, что Канада из-за санкций отказалась возвращать отремонтированную турбину Siemens для газопровода.

В середине июля сообщалось, что Канада отправила в Россию отремонтированное оборудование для «Северного потока».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что «Газпром» выполняет все свои обязательства по прокачке газа.