Дефицит воды начался в нескольких районах Франции из-за засухи

Около 100 коммун во Франции оказались лишены питьевой воды из-за засухи. Об этом сообщил телеканал «Мир 24» со ссылкой на телеканал BFMTV.

По данным сайта utro.ru, министр экологических преобразований страны Кристоф Бешу заявил о необходимости дополнительных ограничений на использование питьевой воды. «Режим бдительности» из-за засухи был введен в стране еще месяц назад.

«В некоторые места питьевую воду доставляют на грузовиках, поскольку в трубах ничего не осталось», — пояснил Бешу.