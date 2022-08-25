Дефицит туалетной бумаги может возникнуть в Германии
Die Papierindustriе: в ФРГ может сократиться производство туалетной бумаги
Из-за кризиса на газовом рынке в Германии может сократиться производство туалетной бумаги. На это указал председатель Ассоциации бумажной индустрии (Die Papierindustrie) ФРГ Мартин Кренгель.
«В процессе производства гигиенической бумаги мы особо зависим от газа. В случае его отсутствия мы больше не сможем обеспечивать надежность поставок», — подчеркнул Кренгель.
При этом он отметил, что обеспечение жителей этим важным товаром — «главный приоритет в условиях нынешнего энергетического кризиса».
По данным Ассоциации, каждый житель Германии за год в среднем тратит 134 рулона туалетной бумаги.
Германия приняла пакет мер по экономии электроэнергии, которые распространяются как на граждан, так и на компании. В частности, это определение минимальной температуры обогрева жилых помещений и офисов, ограничение обогрева частных бассейнов, отключение подсветки зданий и исторических памятников при условии соблюдения безопасности.
Представители Федерального сетевого агентства Германии предложили жителям снизить потребление электричества на 20%.