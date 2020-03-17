Дефицит туалетной бумаги и защитных масок добрался до Нью-Йорка

По словам женщины, «в магазинах нет ничего, туалетную бумагу не заказать даже через интернет». Также в городе не найти медицинские маски, которые «ужасно сложно купить, упаковка стоит где-то 250 долларов». Рестораны и бары работают только на вынос, посидеть в них не удастся.

Кроме того, школьников отправили на дистанционное обучение, а сотрудников компаний — на удаленную работу.