Мир 31 марта 2023, 21:26 Украина признала дефицит танков для контрнаступления весной Замглавы МИД Украины Мельник: у Киева недостаточно танков для контрнаступления Pxhere

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У Киева недостаточно танков для контрнаступления. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. По его словам, украинская сторона не хочет начинать «контрнаступление, которое не подготовлено».

Он отметил, что у ВСУ сейчас приблизительно 50-60 западных танков. Российские военные, по словам Мельника, как сейчас, так и прежде способны каждый день производить или приводить в боеспособность до десяти танков.

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«А это означает, что мы еще долгое время будем неспособны добиться решающего преимущества на поле боя», — отметил дипломат.

По его мнению, у Европы не должно быть красных линий касаемо поставок истребителей.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что ВСУ планируют пойти в контрнаступление в течение апреля-мая.

В запланированной атаке, как отмечал министр, хотят задействовать немецкие танки Leopard после соответствующего решения Генштаба. Но действия украинских военных зависит от погодных условий. Весной почва на территории действия киевского режима вязкая, поэтому ВСУ могут использовать только гусеничные машины.