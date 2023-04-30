Мир 30 апреля 2023, 19:40 Дефицит снарядов сделал бесполезными переданные ВСУ западные танки Президент Чехии Павел предложил ВСУ убрать танки на склад до решения проблемы со снарядами Википедия

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Нехватка снарядов сделала поступившие на вооружение украинских сил западные танки бесполезными. До решения проблемы с дефицитом боеприпасов бронированные машины можно отогнать на склад. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил президент Чехии Петр Павел после возвращения из Киева.

Он подчеркнул, что переданная Украине западная военная техника эффективная, но для ее полноценного использования запаса боеприпасов, который есть сейчас, хватит только на несколько дней.

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«По сути, танки становятся складским товаром. В этом нет никакого смысла», — заявил Павел.

Президент Чехии добавил, что наблюдается и острая нехватка техники, но дефицит боеприпасов носит критический характер. Это ставит под вопрос начало контрнаступления на позиции российской армии, которая обладает огромным преимуществом в вооружениях и снарядах.

Глава европейского государства подчеркнул, что вопрос необходимо решить как можно скорее.

О серьезной нехватке вооружений и боеприпасов президент Украины Владимир Зеленский говорил еще в начале марта. По его словам, ВСУ требуется артиллерия, танки и самолеты, а также значительные партии боеприпасов.

Глава дипломатического корпуса Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза договорились о поставках снарядов на Украину на общую сумму в два миллиарда долларов. Их разделят на весь год. Об этом он сообщил по итогам совещания с главами МИД и министрами обороны стран сообщества.

По данным СМИ, против такого решения выступила Франция, которой не понравилась предложенная европейскими чиновниками схема. Она предусматривала отправку боеприпасов со складов и компенсацию деньгами для закупки снарядов в других странах. Переговоры для решения этого вопроса все еще продолжаются.