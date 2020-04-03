Дефицит презервативов из-за коронавируса начался в мире. Будет беби-бум

Люди из-за пандемии коронавируса засели дома — в мире резко возрос спрос на презервативы. Некоторые крупные предприятия остановили свою работу. Начался глобальный дефицит.

Как пишут «Известия», 10-дневный простой крупнейшего в мире производителя презервативов — малайзийской компании Karex — лишил мира 100 миллионов этих резиновых изделий. У дефицита презервативов две стороны.

Нехватка этих средств защиты может пагубно сказаться на африканских странах, где высокая рождаемость и такой же уровень ВИЧ-инфицированных. С другой стороны, во всем мире после нынешнего карантина, да еще и без презервативов, ожидается всплеск рождаемости.

«Впереди нас ждет крупнейший беби-бум, который мы когда-либо видели. Каждый раз, когда появляется угроза тайфуна, наступает маленький беби-бум. Вот и сейчас через девять месяцев на свет появятся много маленьких детей, уверяю вас», — заявил американский профессор неонатологии Кэвин Катротиа. Его цитирует Fox Business.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, который впервые появился в китайском мегаполисе Ухане в конце декабря 2019 года. За три месяца во всем мире им заразились более миллиона человек. В России 3548 инфицированных. 30 человек умерли от COVID-19.