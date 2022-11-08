Дефицит яиц начался в Великобритании | 360°

Мир 08 ноября 2022, 18:28 Дефицит яиц начался в Великобритании

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Ограничение продажи яиц в супермаркетах Великобритании запланировано в связи дефицитом этого продукта. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на The Sun.

Причина нехватки яиц связана со вспышкой птичьего гриппа. Также большое количество кур погибло из-за летней жары. Кроме того, часть фермеров прекратила свою деятельность, «чему поспособствовал рост цен на корма после начала конфликта на Украине».

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По данным Бюро национальной статистики, стоимость яиц в октябре этого года по сравнению с прошлым увеличилась на 23,2%.

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