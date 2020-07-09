Дефицит бюджета США резко вырос в июне

В этом же месяце 2019 года он составлял восемь миллиардов долларов. Рост расходов связан с пандемией коронавируса, отметил сайт RT.

За девять месяцев 2018-2019 финансового года, то есть с октября 2018 по июнь 2019 года, дефицит бюджета составлял 747 миллиардов долларов. В то же время данный показатель за девять месяцев 2020 финансового года достиг 2,7 триллиона долларов.

С начала 2020-го государственный долг США увеличился практически на три триллиона долларов и впервые в истории перешагнул отметку в 26 триллионов долларов.