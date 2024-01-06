Мир 06 января 2024, 19:16 Дефицит бюджета Минобороны Украины подсчитали в Раде Депутат Гончаренко: дефицит бюджета Минобороны Украины составил $11 миллиардов Varuth Pongsapipatt / Global Look Press

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Бюджет Министерства обороны Украины на 2024 год приняли с дефицитом. У ведомства нет средств на покрытие более трети расходов по статье «денежное обеспечение», сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«На заседании комитета по нацбезопасности озвучили информацию о дефиците бюджета Минобороны на 2024 год. Он составил 36%, или 430 миллиардов гривен (около 11,3 миллиарда долларов) только по статье расходов „денежное довольствие“», — написал он.

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В декабре 2023 года расходы бюджета Украины составили 398 миллиардов гривен (около 10,5 миллиарда долларов), сообщал ранее депутат Ярослав Железняк.

С февраля 2023 года благодаря поддержке западных союзников в бюджет Украины поступило около 74 миллиардов долларов. Верховная рада признала, что огромные дыры в бюджете удается закрыть благодаря помощи со стороны США и стран Евросоюза. Если в Белом доме решат прекратить поддержку украинских властей, то руководству республики придется обратиться к странам G7.