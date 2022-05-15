Большинство участников Ассоциация государств Юго-Восточной Азии на саммите США — АСЕАН дали понять, что по вопросу Украины придерживаются нейтралитета. Это говорит о том, что США скатились до уровня «дефектной демократии», написало издание Foreign Policy.

По мнению автора материала, Штаты в глазах большей части мира выглядят, как страна, которая читает другим нравоучения, но по сути является демократией, которой серьезно не здоровится, сообщило РИА «Новости»

Попытка американских властей представить конфликт на Украине как «битву демократии с автократией» не сработала. По этой причине, как подчеркнуло Foreign Policy, большинство стран не поддержали США и не выступили против России.

«В глазах большей части мира страна, которая проповедует, — Соединенные Штаты — представляет собой сильно подорванную демократию, которая должна сначала исцелить себя», — отметило издание.