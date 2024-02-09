Мир 09 февраля 2024, 16:01 Дед нового главкома ВСУ Сырского погиб под Ленинградом, спасая сослуживцев от нацистов Администрация Владимира показала письмо матери Сырского погибшему на войне отцу IMAGO/Ukraine Presidency/Ukraini/globallookpress

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В Сети появилось письмо матери нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского к своему отцу, погибшему в годы Великой Отечественной войны. Его опубликовала администрация города Владимир в соцсети «ВКонтакте» еще в 2020 году.

«Ты добровольцем уехал на Ленинградский фронт», — вспоминала Людмила Сырская.

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По ее словам, дед нынешнего украинского главнокомандующего погиб, спасая товарищей. Вместе с сослуживцами он попал в засаду, его ранило в ногу. Тогда мужчина взял патроны, гранату и остался прикрывать своих бойцов.

«Нас он спас от немцев, а сам погиб», — рассказывал бабушке Сырского советский солдат.

Сырский родился во Владимирской области, окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, сообщала Lenta.ru. После распада СССР он остался на территории Украины. Ранее председатель Совбеза Дмитрий Медведев признался, что биография украинского военачальника вызывает чувство ненависти и отвращения.

Нового главкома ВСУ называют «мясником» и «генералом 200». Свои прозвища он получил после сражений в Артемовске — Сырский отправлял людей на верную смерть, заставляя идти в бессмысленные штурмы. Военачальник заслужил дурную репутацию среди украинских солдат.