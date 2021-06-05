Дебошир хотел захватить пассажирский самолет в США

В США пассажир на борту самолета авиакомпании Delta Airlines, выполнявшего рейс из Лос-Анджелеса в Нэшвилл, попытался захватить его и ломился в кабину пилотов. Об этом сообщил телеканал Fox 11.

Самолет в пятницу днем вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелеса и направлялся в Нэшвилл, но из-за неадекватного пассажира лайнер совершил незапланированную посадку в Альбукерке.

Дебошир пытался выбить дверь в кабину пилотов и кричал, чтобы они остановили самолет. Другим пассажирам и экипажу пришлось справляться с ним вручную, пока самолет не сел. Его руки заковали в наручники-стяжки и уложили в заднем ряду. А уже по приземлении Альбукерке мужчину передали сотрудникам ФБР и полиции.

Правоохранители заявили, что никакой угрозы для людей из-за происшествия не было. Они поблагодарили пассажиров за содействие в задержании дебошира. Чем было вызвано его поведение, пока неизвестно.

Ранее в мае СМИ сообщали о захвате военного самолета в Польше. Но позже выяснилось, что сигнал о захвате был подан экипажем в рамках учений.