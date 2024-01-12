12 января 2024, 05:45
«Дебилы нами управляют». Офицер ВСУ выступил с шокирующим обращением к киевским чиновникам
Офицер ВСУ Касьянов: закупкой БПЛА для ВСУ занимаются неграмотные чиновники
Техническое невежество украинских чиновников очень негативно влияет на закупку беспилотников для ВСУ. Такое мнение выразил эксперт по разработке и производству дронов, офицер армии Украины Юрий Касьянов на YouTube-канале Radio NV.
«Проблема в администрировании. Проблема в том, что беспилотной сферой, так или иначе, <…> управляют люди, которые в этом не разбираются», — сказал он.
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По словам Касьянова, ответственные за беспилотную авиацию люди никогда не занимались производством дронов. Дефицит знаний у таких чиновников приводит к тому, что власти страны заказывают БПЛА у перекупщиков, собирающих на местах коммерческие аппараты из других стран. Та же ситуация обстоит в отрасли радиоэлектронной борьбы.
«Давайте прямо говорить: у нас дилетантизм просто зашкаливает. <…>. Просто дебилы нами управляют», — заявил военный.
Ранее Касьянов говорил, что ВСУ не хватает дронов для успешного выполнения боевых задач. По его словам, украинские заводы должны производить втрое больше беспилотников, чем выпускают сейчас.
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