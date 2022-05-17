Дебаты в финском парламенте по вступлению в НАТО длились более 14 часов

Дебаты по возможному вступлению Финляндии в Североатлантический альянс закончилась в парламенте страны. Они продолжались более 14 часов. Об этом говорится в заявлении законодательного органа.

«Завершились дебаты по докладу о членстве Финляндии в НАТО. Дебаты продолжались более 14 часов, было произнесено 212 речей. По окончании вопрос был передан в Комитет по иностранным делам», — сказано в сообщении парламента.

Комитет по иностранным делам парламента 17 мая подготовит ответное предложение на доклад кабмина. После этого пройдет еще одно обсуждение с возможными встречными инициативами парламентариев. При возникновении встречных предложений вопрос вынесут на голосование.

После того как вопрос обсудят в парламенте, он вернется в правительство. Оно вынесет официальное предложение, которое должен будет одобрить лидеры страны. Затем заявку Финляндии передадут в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Предположительно, ее доставит финский посол в альянсе Клаус Корхонен. Об этом написало РИА «Новости».

На прошлой недели Швеция и Финляндия заявили, что хотят вступить в НАТО. Предполагается, что их заявки рассмотрят в ускоренном режиме.