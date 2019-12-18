Дебаты по импичменту Трампу будут длиться 6 часов

«Завтра (в среду — прим. ред.) палата представителей осуществит одно из самых торжественных полномочий, предоставленных нам Конституцией. Мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента против президента США», — сказано в сообщении на сайте спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Первая статья касается злоупотребления властью, во второй говорится о препятствовании расследованию палаты представителей. Шесть часов дебатов разделят между двумя партиями, весь процесс будут контролировать руководители юридического комитета палаты представителей.

Если конгрессмены поддержат обвинения в адрес главы Белого дома, то ему объявят импичмент. Однако решение о реальном отстранении от власти должен принять Сенат в рамках специального судебного процесса. Сейчас большинство мест в этой палате Конгресса принадлежит республиканцам. Многие из них пока поддерживают Трампа. Предположительно, сенаторы будут рассматривать вопрос об отстранении президента в январе 2020 года. Об этом написал «Интерфакс».

Члены Демократической партии инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года из-за телефонного разговора Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время разговора Трамп призвал Зеленского провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Между тем, американцы в разных формах продолжают демонстрировать свою нелюбовь к главе Белого дома. Так, лучшая футболистка 2019 года Меган Рапино заявила, что не признает Дональда Трампа президентом США.