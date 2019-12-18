    18 декабря 2019, 08:56

    Дебаты по импичменту Трампу будут длиться 6 часов

    Наза Салех Захи

    Нижняя палата Конгресса США 18 декабря проведет дебаты по импичменту президента Дональда Трампа. Мероприятие продлится шесть часов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на члена комитета по регламенту Конгресса Мэри Гэй Скэнлон.

    «Завтра (в среду — прим. ред.) палата представителей осуществит одно из самых торжественных полномочий, предоставленных нам Конституцией. Мы проголосуем за утверждение двух статей импичмента против президента США», — сказано в сообщении на сайте спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

    Первая статья касается злоупотребления властью, во второй говорится о препятствовании расследованию палаты представителей. Шесть часов дебатов разделят между двумя партиями, весь процесс будут контролировать руководители юридического комитета палаты представителей.

    Если конгрессмены поддержат обвинения в адрес главы Белого дома, то ему объявят импичмент. Однако решение о реальном отстранении от власти должен принять Сенат в рамках специального судебного процесса. Сейчас большинство мест в этой палате Конгресса принадлежит республиканцам. Многие из них пока поддерживают Трампа. Предположительно, сенаторы будут рассматривать вопрос об отстранении президента в январе 2020 года. Об этом написал «Интерфакс».

    Члены Демократической партии инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года из-за телефонного разговора Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Во время разговора Трамп призвал Зеленского провести расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

    Между тем, американцы в разных формах продолжают демонстрировать свою нелюбовь к главе Белого дома. Так, лучшая футболистка 2019 года Меган Рапино заявила, что не признает Дональда Трампа президентом США.