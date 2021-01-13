Дебаты по импичменту Дональда Трампа стартовали в Америке

Палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте. На суд вынесена статья «Подстрекательство к мятежу». Из документа следует, что пока еще действующему президенту нужно вынести импичмент и запретить ему занимать любые выборные должности в будущем. А еще статья содержит обвинительную формулировку о совершении им «особо тяжких преступлений и правонарушений».

Тем не менее по резолюции могут проголосовать в этот же день. Есть вероятность, что подконтрольная демократам палата примет ее. Но здесь еще важно решение сената, у которого каникулы закончатся 19 января, уточняет РИА «Новости». Поэтому полноценный процесс до истечения полномочий Трампа провести не получится.

Дебаты начались через неделю после того, как толпа сторонников Трампа штурмовала Капитолий. Это произошло сразу после митинга, проведенного президентом. В Белом доме уточнили, что политик призвал толпу маршировать, когда законодатели проводили подсчет голосов коллегии выборщиков. Дебаты об импичменте также проходят за неделю до инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.