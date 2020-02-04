«Де-факто война между Турцией и Сирией идет с того момента, как Эрдоган инициировал и начал вхождение Турции вместе с Катаром и Саудовской Аравией, развязавшими гражданскую войну в Сирии», — объяснил эксперт.

По его словам, «идет прямая атака Турции на сирийскую территорию» и «западные державы только поддержали инициативу Анкары».