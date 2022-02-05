Украинцев учили ведению боя в замкнутом пространстве, тренировались даже женщины. Видео

Жителям Украины провели тренировочное занятие по ведению боя в замкнутом пространстве. Об этом сообщил Telegram-канал «Лента дна».

На кадрах видно, что в занятии приняли участие даже женщины и подростки. Вооружившись, они продвигались по помещению, которое антуражем напоминает школу или завод.

Оружия хватило не всем, один мужчина прикрывал отход группы с воображаемым автоматом.

Американское агентство Bloomberg на своем официальном сайте сообщило, что Россия начала военное вторжение на территорию Украины. Спустя некоторое время агентство принесло свои извинения за ошибку и скрыло материал.

Ранее ряд западных политиков сообщал об имеющихся сведениях о якобы подготовке Россией военной операции на территории Украины. Российская сторона неоднократно опровергала эти заявления.

Представитель Пентагона США Джон Кирби заявил, что Россия опубликует постановочные материалы о военном вторжении со стороны украинских войск и использует их как предлог для начала собственной операции на Украине.