Мир 05 апреля 2024, 19:01 Даже за 24 года. Трамп не смог бы справиться с конфликтом на Украине Экс-помощник Трампа Болтон заявил, что он не справился бы с кризисом на Украине flickr

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Экс-президент США Дональд Трамп на самом деле понятия не имеет, как справиться с конфликтом на Украине, тем более за сутки. Таким мнением поделился его бывший помощник по нацбезопасности Джон Болтон в интервью британскому изданию inews.

«Он понятия не имеет, как разрешить ситуацию на Украине за 24 часа или 24 года», — подчеркнул Болтон.

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Он назвал уверенность Трампа в обратном «смехотворной», а идею собрать президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского в одной комнате для обсуждения мира — «довольно глупой». По мнению его бывшего помощника, Дональд Трамп все рассматривает как сделку. Он также верит, что смог бы справиться с палестино-израильским конфликтом.

Ранее Джон Болтон заявил журналистам, что одним из первых решений Трампа на посту президента США был бы выход страны из НАТО. По словам бывшего помощника, экс-лидер Соединенных Штатов всерьез задумал этот шаг и «прорабатывает позицию».