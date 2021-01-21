«Даже страшно подумать»: в Китае восхитились мощностью российской ракеты «Сармат»

«Даже если будет использована самая мощная американская система противоракетной обороны, особого эффекта это не принесет. <…> Нужна всего одна ракета, чтобы такая большая страна, как Франция, исчезла с лица земли. Десять подобных ракет обеспечат полное уничтожение американцев. Обо всем этом даже страшно подумать», — написал автор статьи.

Он отметил, что у России якобы есть две модификации таких ракет: для Европы и США. Обе они могут нести ядерные боеголовки с раздельным наведением, а различаются массой и дальностью полета.

РС-28 «Сармат» — это перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения. Межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» планируют заменить советскую ракету Р-36М2 «Воевода».