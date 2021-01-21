«Даже страшно подумать»: в Китае восхитились мощностью российской ракеты «Сармат»
Пользователь китайского портала Sina опубликовал статью, в которой восхитился нашей межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». По его словам, этим оружием, которое может преодолеть любые системы ПВО, можно уничтожить Соединенные Штаты.
«Даже если будет использована самая мощная американская система противоракетной обороны, особого эффекта это не принесет. <…> Нужна всего одна ракета, чтобы такая большая страна, как Франция, исчезла с лица земли. Десять подобных ракет обеспечат полное уничтожение американцев. Обо всем этом даже страшно подумать», — написал автор статьи.
Он отметил, что у России якобы есть две модификации таких ракет: для Европы и США. Обе они могут нести ядерные боеголовки с раздельным наведением, а различаются массой и дальностью полета.
РС-28 «Сармат» — это перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения. Межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» планируют заменить советскую ракету Р-36М2 «Воевода».