Мир 28 июля 2023, 05:57 «Даже не поцарапали». Итальянский журналист указал на слабость ВСУ перед российской армией IFQ: ВСУ оказались неспособны даже поцарапать российские войска во время контрнаступления Freepik

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Украинская армия продемонстрировала свое бессилие в противостоянии с хорошо подготовленными российскими войсками. Такое мнение выразил главный редактор независимой ежедневной газеты Il Fatto Quotidiano Марко Травальо.

«Речь идет о <…> „непобедимых“ ВСУ вместе с НАТО, которые пока даже не поцарапали якобы разбитую армию [президента России Владимира] Путина», — заявил он.

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По его словам, украинское руководство буквально отправляет на убой изнеможенных, необученных и не имеющих запасных частей для техники военных. Российская сторона в это время четко добивается целей и поражает дорогие немецкие танки Leopard с американскими Bradley.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что российские войска скоро уничтожат остатки украинских подразделений под Харьковом. Он отметил, что если ВС РФ окружат город в августе, то укрепятся под регионом и дождутся действий последних резервов ВСУ, которые будут ликвидированы также, как это случилось на Южном направлении фронта.