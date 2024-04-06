Мир 06 апреля 2024, 05:17 Даже НАТО не сможет достичь. На Западе восхитились слаженностью армии России Экс-полковник Жак Бо: российская армия превзошла по координации Украину и НАТО РИА «Новости»

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У армии России организована эффективная координация единой системы подразделений и оружия, что дает ей преимущество в зоне специальной военной операции. Об этом заявил экс-сотрудник разведслужбы Швейцарии, отставной полковник Жак Бо на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

«У россиян есть последовательный подход к ведению боевых действий, который объединяет их армию и систему вооружений в одну систему. Поэтому они, безусловно, сильнее Украины», — объяснил он.

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По словам эксперта, даже при похожих характеристиках отдельной техники, которую используют военные разных стран, ключевым фактором стала способность войск заставить их работать вместе. Именно это стало преимуществом армии России.

«Я не уверен, что даже НАТО может достичь такого рода координации своей системы вооружений и войск», — сказал Жак Бо.

Он отметил, что ВСУ сильно понизили свой потенциал, когда ввели в строй технику, поставляемую из Запада. Разношерстное оружие союзных стран очень трудно объединить в одну слаженную систему. Это отрицательно влияет на эффективность ведения военных действий со стороны украинских войск.

Ранее американский наемник с позывным Джеки заявил, что российские военные доминируют на поле боя в зоне СВО. Это в том числе связано с нехваткой боеприпасов у армии Украины.