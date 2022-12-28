28 декабря 2022, 07:06
Даже МВФ признал неэффективность санкций против России — СМИ
Журналист Die Welt Штайнер заявил, что экономика России устояла под гнетом санкций
Экономика России пострадала от западных санкций намного меньше, чем ожидали. Даже Международный валютный фонд признал, что по итогам года ее валовый внутренний продукт сократится всего на 3,4%, заявил журналист немецкой газеты Die Welt Эдуард Штайнер.
«Российская экономика успешнее противостоит западным санкциям, чем ожидалось», — написал он в своей статье.
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Предновогодние траты на подарки и продукты, зарезервированные столики в ресторанах, по его словам, не соответствуют представлениям о задавленной ограничениями стране. Эдуард Штайнер объяснил, что россияне привыкли отмечать праздник пышно и не поскупились даже на этот раз.
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Кроме того, экономические показатели не такие пессимистичные, как рассчитывали на Западе. Если в апреле МВФ спрогнозировал падение российского ВВП на 8,5%, то к июлю понизил его до 6%, а теперь — до 3,4%. Журналист назвал такое падение жалким. В следующем году фонд, по его словам, ожидает еще меньшее падение — 2,3%. Автор статьи напомнил, что в 2008 и 2009 годах ВВП упал на 7,8%.
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