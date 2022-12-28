Мир 28 декабря 2022, 07:06 Даже МВФ признал неэффективность санкций против России — СМИ Журналист Die Welt Штайнер заявил, что экономика России устояла под гнетом санкций

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Экономика России пострадала от западных санкций намного меньше, чем ожидали. Даже Международный валютный фонд признал, что по итогам года ее валовый внутренний продукт сократится всего на 3,4%, заявил журналист немецкой газеты Die Welt Эдуард Штайнер.

«Российская экономика успешнее противостоит западным санкциям, чем ожидалось», — написал он в своей статье.

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Предновогодние траты на подарки и продукты, зарезервированные столики в ресторанах, по его словам, не соответствуют представлениям о задавленной ограничениями стране. Эдуард Штайнер объяснил, что россияне привыкли отмечать праздник пышно и не поскупились даже на этот раз.

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Кроме того, экономические показатели не такие пессимистичные, как рассчитывали на Западе. Если в апреле МВФ спрогнозировал падение российского ВВП на 8,5%, то к июлю понизил его до 6%, а теперь — до 3,4%. Журналист назвал такое падение жалким. В следующем году фонд, по его словам, ожидает еще меньшее падение — 2,3%. Автор статьи напомнил, что в 2008 и 2009 годах ВВП упал на 7,8%.