Американские лаборатории на территории Украины и других государств занимались разработкой биологического оружия — это подтверждено документально, заметила депутат Госдумы РФ, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина. Она назвала последствия таких исследований непредсказуемыми — «это даже хуже, чем ядерное оружие», рассказала эксперт изданию Ura.ru.

«Там разрабатывались материалы как на вирусные инфекции, так и на бактериальные инфекции. Любое исследование может быть направлено в двух целях: либо это разработка вакцин, либо это отработка и выработка исследования, как могут вирусы и бактерии подействовать на организм. С большой вероятностью это направлено сегодня на то, что там разрабатывают биологическое оружие», — пояснила Татьяна Соломатина.

Ранее Минобороны РФ показало документы, из которых следует, что США открыли на Украине более 30 лабораторий, на что направили свыше 200 миллионов долларов. Исследования проводились с образцами возбудителей чумы и сибирской язвы. По данным командующего войсками радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова, после начала российской спецоперации на Украине военные США вывезли большую часть материалов, а часть возбудителей уничтожили.