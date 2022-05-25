Рейтинг президента США Джо Байдена упал из-за вмешательства в ситуацию на Украине на фоне экономических проблем в стране, объяснил профессор Варшавского университета Богдан Шклярский. Он прокомментировал сайту Wirtualna Polska результаты последнего опроса.

Исследование Reuters и Ipsos показало, что на фоне растущей инфляции только 36% американцев поддерживают президента США. Это рекордно низкий показатель. Опрос NORC для Associated Press показал, что рейтинг Джо Байдена в мае упал до самого низкого уровня с момента его президентства — только двое из 10 считают, что он движется в верном направлении. Даже однопартийцы перестали в него верить, поддержка среди демократов составила 73%, впервые опустившись ниже 82%, и только 33% уверены в правильности его действий.

Богдан Шклярский отметил, что выделение военной помощи Украине серьезно скажется на одобрении Белого дома. Это будет хорошо заметно по результатам следующего опроса. Рейтинг американского президента опустится еще ниже.

При слабостях этого президентства каждый фактор, каждый доллар, потраченный на Украине, будет рассматриваться как выброшенные на ветер деньги, которые нужно было потратить на охрану границы, здравоохранение, борьбу с инфляцией и так далее. Это его настигнет

Профессор отметил, что поддержка Украины является личным делом Джо Байдена в том смысле, что именно он верит, что помогать ей — правильное решение. Его действия плохо скажутся на результатах партии демократов на выборах в конгресс. Американцы не поддержат их так же, как год назад, к тому же внутри партии нарастают разногласия.

Ранее обозреватель The American Thinker Джей Би Шерк назвал Джо Байдена причиной упадка США. Он провел параллель между физическим состоянием лидера и положением дел в американской экономике.