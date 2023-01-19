Мир 19 января 2023, 09:47 «Давос для обороны» опять пройдет без России Reuters: Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале РИА «Новости»

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Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности решили не приглашать Россию. Председатель оргкомитета, немецкий дипломат Кристоф Хойсген объяснил это нарушением международного права с ее стороны, рассказало агентство Reuters.

«Мы не хотим предоставлять сцену тем, кто нарушил международное право», — сказал он.

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Кристоф Хойсген также уточнил, что в этом году изменят формат и пригласят больше политиков и экспертов из стран с развивающейся экономикой. Он признал, что Мюнхенская конференция по безопасности стала местом встречи европейских и американских политиков, а не площадкой для решения глобальных проблем.

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Конференция, которую называют «Давосом для обороны» по аналогии со всемирным экономическим форумом, пройдет с 17 по 19 февраля. В прошлом году Россия впервые отказалась в ней участвовать. МИД России объяснил такое решение тем, что Мюнхенская конференция по безопасности стала прозападной, потеряла инклюзивность и объективность. Тогда главной темой встречи стал кризис на Украине.