Мир 09 декабря 2023, 00:30 «Давно проиграла». Трамп-младший призвал поставить крест на поддержке Украины Трамп-младший заявил о проигрыше Украины в противостоянии с Россией Unsplash

Читать 360tv в

Дональд Трамп-младший заявил, что Украина давно проиграла в противостоянии с Россией. Об этом сын бывшего американского лидера написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Украина проиграла уже давно, мы просто держим их на системе жизнеобеспечения с бесконечными деньгами», — заявил он.

Реклама

По его мнению, политикам в Вашингтоне пора осознать, что украинская армия не сможет победить Россию на поле боя, у нее нет шансов. При этом Трамп-младший отметил, что страны, входящие в Североатлантический альянс и обеспокоенные действиями России, должны сами нарастить объемы поставляемых Украине вооружений.

До этого Сенат США заблокировал рассмотрение законопроекта о выделении многомиллиардной помощи Украине и Израилю. Республиканцы и демократы не достигли компромисса. Однопартийцы Дональда Трампа требовали внести в законопроект меры по борьбе с миграционным кризисом и защите американской границы, но демократы в последний момент вычеркнули этот пункт из проекта закона.

Конгресс США не одобрил ни одного пакета помощи Украине с 25 октября, когда новым спикером Палаты представителей назначили Майка Джонсона.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что блокирование Республиканской партией помощи Украине и Израилю указывает на драматический политический сдвиг в США. В стране образовался глубокий раскол в правящей элите, что доказывает противостояние Байдена и Трампа.