Мир 02 июля 2023, 13:54 Рогов: возврат Украины к границам 1991 года приведет ее к пребыванию в одном государстве с РФ РИА «Новости»

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Возвращение Украины к границам 1991 года может означать восстановление единого государства с Россией. Такое заявление сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

«Считаю, что это отличная инициатива, потому что в 1991 году мы были в одном государстве, столицей которого был город Москва. Здесь я с Зеленским согласен, давно нам пора выходить на эти границы», — подчеркнул Рогов.

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При этом председатель движения «Мы вместе с Россией» сказал, что, скорее всего, никакого мирного урегулирования конфликта Зеленский на самом деле не хочет. До этого украинский лидер заявил, что его страна начнет переговоры с РФ в случае выхода на границы 1991 года.

«Мирный план» президента Украины — пыль в глаза западным партнерам. Таким мнением делился врио главы ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что Донецкая и Луганская народные республики, Крым, Запорожская и Херсонская области — исконно русские земли.

Ранее Рогов рассказывал, что ВСУ в ближайшие дни попытаются начать второй этап контрнаступления в Запорожской области. Однако, как пишут зарубежные СМИ, у украинской армии почти нет шансов на успех. Боевики оказались в уязвимом положении, потому что у Запада фактически закончились ПЗРК Stinger для них.