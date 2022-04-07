США и страны НАТО давно готовились накачивать Украину оружием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

Таким образом дипломат прокомментировала законопроект США о ленд-лизе для Украины.

«Нет никаких сомнений, что все это готовилось политически, информационно, что все это происходило при соучастии и непосредственном контроле натовских структур», — привело слова Захаровой РИА «Новости».

Представитель МИД России отметила, что страны Запада «подбрасывают» оружие Украине вместо того, чтобы содействовать урегулированию конфликта.

«До такой степени доподбрасывались, что Берлин заявил, что у них склады, с которых можно было бы брать оружие для Украины, уже иссякли», — констатировала Захарова.

Сенат США одобрил законопроект, позволяющий поставлять военное вооружение на Украину с отсрочкой оплаты. В прошлый раз Соединенные Штаты использовали ленд-лиз во время Второй мировой войны.

С 24 февраля общая сумма военной помощи США Украине уже достигла 1,7 миллиарда долларов.