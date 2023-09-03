03 сентября 2023, 00:15
Давлении на ООН из-за зерновой сделки заметили в Институте современного развития
Эксперт Масленников: ООН находится под давлением из-за черноморской инициативы
ООН, как один из гарантов черноморской инициативы, находится под возрастающим давлением тех, «кому предполагалось доставлять это самое зерно». Об этом рассказал эксперт Института современного развития, руководитель направления финансов и экономики Никита Масленников в комментарии RT.
Такими словами Масленников прокомментировал сообщения о том, что организация предложила разморозить активы компаний России для зерновой сделки.
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«Вопрос заключается в том, что предложенное сейчас — повторение положений второго пакета зерновой сделки, которые были туда заложены», — указал Масленников. Он отметил, что ранее ничего из этого так и не было реализовано.
Также эксперт обратил внимание на то, что до сих пор не было зафиксировано никаких серьезных подвижек в исполнении второго пакета.
Российские производители зерна, как отметил Масленников, скептически высказывались насчет зерновой сделки, поскольку из-за дополнительных расходов на фрахтование и страхование перевозок они несли серьезные потери.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова ранее отметила, что послание ООН по зерновой сделке в адрес МИД содержит старые обещания, которые организация не смогла реализовать ранее.
ООН
зерновая сделка
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